Er komen dit jaar 73 procent migranten minder aan in Griekenland dan vorig jaar

In 2020 zijn er tot nu toe ongeveer 12.300 vluchtelingen en migranten Griekenland binnengekomen. Dat zijn er 73 procent minder dan vorig jaar, toen er in dezelfde periode bijna 45.000 mensen binnenkwamen . Dat heeft de plaatsvervangende Griekse minister van Migratie Notis Mitarakis maandag in Athene bekendgemaakt.

In de eerste negen maanden van 2020 is het aantal asielbeslissingen gestegen met 82 procent op jaarbasis. De conservatieve Griekse regering had eerder wetten aangenomen om asielprocedures te versnellen. Volgens Mitarakis zijn er momenteel ongeveer 3.150 vluchtelingen herplaatst naar andere EU-landen.

Mitarakis kondigde plannen aan om op de eilanden Kos, Samos en Leros gesloten centra op te richten voor migranten die uit Turkije komen. Op Lesbos, waar momenteel bijna 8.000 mensen leven in een geïmproviseerd tentenkamp, komt er een nieuwe infrastructuur in de zomer van volgend jaar. Het oorspronkelijke kamp Moria werd in september bij een grote brand bijna volledig verwoest. Voor de daar verblijvende migranten was een tentenkamp opgezet, maar dat is door de eerste herfstregens deels door modder en water overstroomd. De EU heeft nu 5,5 miljoen euro voor overstromingsmaatregelen voorzien, zei Mitarakis.