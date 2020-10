Paus ontvangt Australische kardinaal die van misbruik werd verdacht

Paus Franciscus heeft maandag de Australische kardinaal George Pell in privé-audiëntie ontvangen, zo heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De Curiekardinaal, die in april uiteindelijk vrijuit is gegaan in een zaak van kindermisbruik, is na een afwezigheid van drie jaar op 30 september naar Rome teruggekeerd.

Komend uit Australië had Pell een quarantaine van veertien dagen in acht moeten nemen. Maar hij is reeds gefotografeerd op een caféterras nabij Vaticaanstad.

In 2014 had Franciscus de Australiër benoemd als hoofd van een nieuwbakken Secretariaat voor economie dat toezicht moet houden op de financiën en uitgaven van de Heilige Stoel.

Maar in maart 2019 liep hij zes jaar cel op voor seksueel misbruik van twee kinderen in de Saint-Patrick kathedraal in Melbourne, waarvan hij toen aartsbisschop was. Een hof van beroep bevestigde het vonnis. In april ging hij na een beslissing van de hoogste Australische rechtsinstantie wegens voordeel van de twijfel vrijuit.

Dat de paus de kardinaal ontving is geen verrassing want de kerkleider is zeer gevoelig voor het principe van het vermoeden van onschuld en het lot van gevangenen. Pell heeft meer dan een jaar achter de tralies vertoefd.

Niettegenstaande lijkt het weinig waarschijnlijk dat de 79-jarige prelaat een nieuwe functie in Vaticaanstad zal krijgen.