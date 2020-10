Top Kilimanjaro staat in brand

De top van de berg Kilimanjaro, het hoogste punt van Afrika, staat in brand. Hoe de natuurbrand ontstaan is op bijna 6000 meter hoogte, is nog onduidelijk.

Volgens de Tanzaniaanse krant The Citizen zijn de vlammen op tientallen kilometers afstand van de berg te zien. Het vuur zou zondag ontstaan zijn.

Verschillende brandweermannen en vrijwilligers uit omliggende dorpen proberen de brand te blussen en ervoor te zorgen dat de natuur niet nog verder wordt vernield. Maar op die hoogte is het moeilijk werken en vooral lastig om materiaal ter plaatse te brengen.

De Kilimanjaro is de hoogste berg van Afrika en ligt op 5895 meter boven zeespiegel. Het is tevens de hoogste vrijstaande berg ter wereld en een populaire bestemming voor bergbeklimmers en toeristen. In de berg zitten drie vulkanen, twee uitgedoofde en een slapende. Mogelijk heeft die laatste het vuur doen ontstaan.

Voor zo ver bekend zijn er geen slachtoffers.