Toeriste geeft gestolen voorwerpen uit Pompeii terug: “Ze brengen ongeluk”

Een toeriste die 15 jaar geleden artefacten uit de oude stad Pompeii heeft gestolen, heeft de artefacten teruggegeven en beweert dat ze “vervloekt” zijn.

De Canadese vrouw, enkel gekend onder de naam Nicole, stuurde naast een bekentenisbrief een pakket met twee mozaïektegels, delen van een amfora - een kruik met twee oren - en een stuk keramiek naar een reisbureau in Pompeii, in Zuid-Italië.

“Alsjeblieft, neem ze terug. Ze brengen ongeluk”, schreef ze in de brief. Nicole was een jonge twintiger toen ze in 2005 de oude stad Pompeii bezocht en de diefstal pleegde. Ze wou een stukje geschiedenis wou meenemen dat “niemand anders zou hebben”.

Ze geeft de gestolen objecten nu de schuld van een reeks tegenslagen die ze de jaren daarna opliep. “Ik ben nu 36 en heb twee keer borstkanker gehad”, liet ze weten. “De laatste keer eindigde in een dubbele borstamputatie. Mijn familie en ik hebben ook financiële problemen gekend. We zijn goede mensen en ik wil deze vloek niet doorgeven aan mijn familie of kinderen.”

Ze meent dat de relikwieën een “negatieve energie hebben die gelinkt is aan dat gebied van vernietiging”. De stad Pompeii werd in 79 na christus begraven in vulkanische as na de uitbarsting van de vulkaan Vesuvius. De stad lag tot de 16de eeuw begraven.

Nicole schreef verder nog dat ze haar lesje geleerd had en dat ze nu de “vergeving van God” vraagt.