Geen autosalon in 2021: wacht je beter een jaar langer om een nieuwe wagen te kopen of zijn er toch salonvoorwaarden?

Het autosalon van Brussel, gepland in januari, gaat niet door. Het wordt uitgesteld naar 2022 vanwege de coronacrisis, zo laat organisator Febiac weten. Moet wie het salon afwachtte om een nieuwe auto te bestellen die aankoop dan nog een jaartje uitstellen, als dat mogelijk is? Of zijn er toch forse kortingen, zoals gewoonlijk op het autosalon?