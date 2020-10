Brexit: Boris Johnson belt ook met Merkel

Daags nadat de Britse eerste minister Boris Johnson over de onderhandelingen voor een Brexit-handelsakkoord had getelefoneerd met de Franse president Emmanuel Macron, heeft hij ook telefonisch over de kwestie overlegd met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Hij zei opnieuw dat een akkoord het best zou zijn voor beide zijden – het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie –, maar ook dat Londen voorbereid is mocht de transitieperiode aflopen zonder akkoord.

Op 15 oktober verloopt de deadline die Johnson zelf had gesteld voor de onderhandelingen. Dan komen de Europese leiders in Brussel samen voor een Europese top. De transitieperiode zelf loopt eind dit jaar af. Is er dan geen akkoord over de bilaterale handels- en andere relaties, dan dreigt de “economische Brexit” voor een schok te zorgen aan beide zijden van het Kanaal.

De onderhandelingen tussen Brussel en Londen lopen allesbehalve vlot. De regels voor staatssteun, de mogelijkheid om geschillen te beslechten en visserij zijn de belangrijkste knooppunten.