Kim Jong-un pinkt traantje weg tijdens emotionele speech in “coronavrij Noord-Korea”

Tijdens een militaire parade ter ere van de 75e verjaardag van de Noord-Koreaanse Arbeiderspartij heeft Kim Jong-un zich verontschuldigd bij zijn volk. De leider van het communistische land moest op een bepaald moment zelfs even een traantje wegpinken. “Mijn inspanningen en toewijding waren niet genoeg”, zei hij tegen de huilende massa. Volgens het Noord-Koreaanse regime is het land coronavrij. De Noord-Koreanen zien er dan ook geen graten in om deze massabijeenkomst te organiseren.