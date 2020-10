Socialistische vakbond: “Cijfers zijn te slecht, onderwijs moet naar code oranje of rood”

Onderwijsvakbond ACOD pleit onomwonden voor code oranje of rood in de scholen. Dat zou betekenen dat scholieren vanaf het derde middelbaar week om week naar school gaan. “De cijfers zijn dermate slecht dat code geel onhoudbaar is”, zegt algemeen secretaris Nancy Libert. Álle vakbonden zijn bovendien ontstemd over de communicatie van minister Ben Weyts (N-VA), die niet wil raken aan de huidige maatregelen.

“De kleurcodes zijn voor een reden afgesproken. Die moeten we dan ook toepassen”, zegt Nancy Libert van ACOD Onderwijs. “In de draaiboeken staat dat code geel geldt wanneer er een beperkte transmissie is van het virus in de samenleving. Het is intussen wel duidelijk dat we die fase ver gepasseerd zijn. Intussen kleurt bijna heel België rood.”

Voor de socialistische vakbond is het zonneklaar: het is hoog tijd dat het onderwijs schakelt naar code oranje of rood. Dat zou betekenen dat scholieren vanaf het derde middelbaar slechts week om week naar school mogen. “Waarom zo’n angst voor code oranje?”, zegt Libert. “Op leerlingen van 2,5 tot 14 jaar heeft dat amper een invloed. Enkel de oudere leerlingen kunnen minder fysiek op school aanwezig zijn.”

ACOD is de enige vakbond die het maandag zo onomwonden zegt, maar zondag kwam er al kritiek van alle vier de onderwijsvakbonden. In een gemeenschappelijk persbericht zeggen zij ontstemd te zijn over de communicatie van Weyts. Omdat hij aan code geel vasthoudt zonder het overleg woensdag met het onderwijs en de virologen af te wachten. En omdat hij verkondigde geen fan te zijn van een systeem waarin scholieren halftijds naar de klas gaan. “Die afspraak hebben we voor code oranje gemaakt voor het secundair onderwijs”, zegt Koen Van Kerkhoven van vakbond COC. “Hij zegt eigenlijk dat het model niet klopt. Dan bestaat het ook niet meer en valt alles in het water.”

Verwarring

Ook Marnix Heyndrickx van de liberale vakbond VSOA zegt dat het sociaal overleg “al in een bepaalde richting wordt gestuurd”. Eerder brak het katholiek onderwijs al een lans voor een systeem waarbij ook in code oranje alle kinderen voltijds naar school kunnen. “Voor VSOA is het uitgesloten dat er aan de inhoud van de kleurcodes wordt geraakt. Dat zou de verwarring in het onderwijs te groot maken.”

Weyts zelf heeft niet gepleit voor een aanpassing van code oranje, maar verkondigt al sinds het begin van het schooljaar dat hij scholen zo veel mogelijk in code geel wil houden. “De cijfers bewijzen dat de huidige maatregelen werken”, zegt hij. “Uit de contact tracing van de CLB’s blijkt dat er amper besmettingen zijn op school. Bovendien hebben leerlingen het meeste baat bij onderwijs in de klas.”

Volgens de minister houdt halftijds onderwijs extra risico’s in. “Scholen zijn gecontroleerde omgevingen, waar we het virus het beste kunnen bestrijden”, zegt Weyts. “Zeker in een stedelijke context vrees ik dat sommige jongeren niet de hele tijd zullen thuisblijven, maar elkaar zullen opzoeken. Dat vergroot het risico op besmettingen bij die jongeren, die de week erna weer naar school gaan.”