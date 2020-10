Zullen we samen met de familie kerst kunnen vieren? De alarmerend hoge coronacijfers van de laatste dagen zijn niet bemoedigend. Maar daar laten echte kerstfans zich niet door afschrikken. Integendeel, zij zijn alweer begonnen met het versieren van huis en tuin, ook al is het nog 72 dagen. “We moeten wel, anders geraken we niet op tijd klaar.”