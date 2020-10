Donald Trump gaat op tour en in de Senaat slijpen ze de messen: hoe Republikeinen iedereen corona willen doen vergeten

Na weken in de hoek te hebben gezeten waar de klappen vielen, zijn president Donald Trump en de Republikeinen klaar om zelf nog eens uit te halen. Ze willen onder de verstikkende schaduw van corona uit. Daarom gaat de president de hort op en scherpen de Republikeinen in de Senaat de messen rond Amy Coney Barretts benoeming als opperrechter. Het offensief is niet zonder risico: de tweetrapsraket kan ook in hun gezicht ontploffen.