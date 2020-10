Duitsland speelt achter gesloten deuren tegen Zwitserland in Nations League

Het Nations League-duel van dinsdag in Keulen tussen Duitsland en Zwitserland wordt achter gesloten deuren afgewerkt, zo bevestigde de Duitse Voetbalbond DFB maandag.

De Duitse bond had gehoopt 300 fans te mogen verwelkomen, zoals eerder deze maand het geval was in de interland tegen Turkije, die eveneens in Keulen gespeeld werd. Met een incidentie van 66,3 besmettingen per 100.000 inwoners in Keulen wordt de grenswaarde van 35 per 100.000 echter ruimschoots overschreden en dus worden er geen toeschouwers toegelaten. De alarmdrempel in Duitsland bedraagt 50 besmettingen per 100.000 inwoners.

Ook Augsburg mag komend weekend in de Bundesliga tegen RB Leipzig geen fans ontvangen, zo werd maandag eveneens beslist. Landskampioen Bayern München speelt nog minstens tot 25 oktober achter gesloten deuren.