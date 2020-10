Vaticaan opent onthaalcentrum voor vluchtelingen in klooster in Rome

Een gebouw in Rome dat eigendom is van kloosterzusters zal worden omgevormd tot een opvangcentrum voor ongeveer 60 vluchtelingen. Dat heeft de kapelaan die verantwoordelijk is voor de liefdadigheidsinstellingen van paus Franciscus maandag aangekondigd.

De Poolse kardinaal Konrad Krajewski - door de Italiaanse pers ook wel de ‘Robin Hood’ van het Vaticaan genoemd - zei in een verklaring dat het centrum in eerste instantie vooral alleenstaande vrouwen of vrouwen met kinderen of zelfs kwetsbare gezinnen zou verwelkomen.

De noodzaak om migranten waardig te verwelkomen werd herhaald door paus Franciscus in een recente encycliek over broederschap.

Het gebouw wordt gratis ter beschikking gesteld van de paus door de Siciliaanse zusters van “de Goddelijke Voorzienigheid van Catania”.

Het opvangcentrum zal worden beheerd door de Italiaanse, katholieke lekengemeenschap Sant’Egidio, die sinds 2015 humanitaire corridors organiseert vanuit Syrië, de Hoorn van Afrika en Griekenland.