Bondscoach Yves Serneels selecteert 21 Red Flames voor verplaatsing naar Litouwen

Bondscoach Ives Serneels heeft maandag zijn 21-koppige selectie bekendgemaakt die het in de voorlaatste wedstrijd van de EK-kwalificatiecampagne in en tegen Litouwen zal opnemen. De technische staf vraagt ook zeven Red Flames stand-by te blijven om blessures of coronagevallen op te vangen.

De ambitie van onze nationale voetbalvrouwen om er op het EK van Engeland bij te zijn in 2022 kreeg twee weken geleden een flinke knauw. Na een nederlaag in Zwitserland (2-1) moesten de Flames de leidersplaats in groep H aan de Zwitsers laten. De achterstand bedraagt één punt, met nog twee duels te gaan.

Voor de volgende en tevens voorlaatste kwalificatiematch in Litouwen (27 oktober, aftrap 17u00) neemt Serneels 21 speelsters mee naar het stadion van FK Suduva in de stad Marijampole. Jarne Teulings, de middenvelder van Anderlecht, is voor het eerst opgenomen in de selectie. Daarnaast zijn zijn er nog zeven andere speelsters die vanaf de start van de stage zullen meetrainen met de groep. Die speelsters zijn stand-by om eventuele blessures of positieve coronagevallen op te vangen.

De Flames gaan nog op stage en worden op 20 oktober op de oefenterreinen van Tubeke verwacht. De stage eindigt zondag 25 oktober. Als er geen speelsters van de 21 geselecteerden uitvallen of besmet raken, zullen de reserven uiterlijk op 25 oktober de selectie verlaten.

Na de opdracht in Litouwen nemen de Flames het op 1 december thuis nog op tegen groepsleider Zwitserland. De negen groepswinnaars en de drie beste tweedes plaatsen zich rechtstreeks voor het EK in Engeland. De andere runner-ups spelen barrages. Het EK werd naar 2022 (6-31 juli) uitgesteld om de concurrentie met het vanwege de coronacrisis uitgestelde EK voor mannen uit de weg te gaan.

Selectie Red Flames:

Doelvrouwen (3): Nicky Evrard (AA Gent), Diede Lemey (Sassuolo/Ita), Justien Odeurs (Anderlecht)

Verdedigers (7): Julie Biesmans (PSV/Ned), Maud Coutereels (Rijsel/Fra), Laura Deloose (Anderlecht), Laura De Neve (Anderlecht), Heleen Jaques (AA Gent), Davina Philtjens (Sassuolo/Ita), Charlotte Tison (Anderlecht)

Middenvelders (4): Marie Minnaert (Club Brugge), Kassandra Missipo (Anderlecht), Justine Vanhaevermaet (Kvinner/Noo), Jarne Teulings (Anderlecht)

Aanvallers (7): Janice Cayman (Lyon/Fra), Tine De Caigny (Anderlecht), Elena Dhont (Twente/Ned), Chloé Vande Velde (AA Gent), Davinia Vanmechelen (Standard), Tessa Wullaert (Anderlecht), Sarah Wijnants (Anderlecht)

Reserven: Lisa Lichtfus, Jody Vangheluwe, Isabelle Iliano, Lenie Onzia, Hannah Eurlings, Lola Wajnblum