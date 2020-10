Het verhaal van de Belgische IJslander Arnar Vidarsson, analist bij Extra Time, trainer én technisch directeur

“Ar-nar Vi-dar-sson”, kurkdroog afgeleverd, met een scherpe r. Zoals de IJslander – tweede voornaam Thor – zich telkens introduceert als vaste analist van ‘Extra time’, zo klinkt ook zijn voicemail. Zo ís de technisch directeur van de IJslandse voetbalbond. Even droog als scherp. Vandaar dat de ex-middenvelder van Lokeren, Cercle Brugge (en Genk!), de stempel matennaaier een “compliment” noemt, Zetterberg ooit een beetje beledigde en vreest voor het verdwijnen van de echte vikings. En zeggen dat hij in ons land terechtkwam met... een handgeschreven brief. Een introductie.