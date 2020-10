Nadat bejaard koppel sterft aan malaria: experts gaan met netjes en potjes op muggenjacht in en rond het huis

Kampenhout -

Gewapend met een vangnetje en plastic potjes zijn entomologe Isra Deblauwe en haar collega’s van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) deze week in Kampenhout op muggenvangst. Ze willen zo snel mogelijk een inventaris opmaken van alle muggensoorten rond het huis van het bejaarde koppel dat begin deze maand stierf aan malaria. Die ziekte was veroorzaakt door de steek van een exotische mug, die naar alle waarschijnlijkheid via de luchthaven van Zaventem vanuit Afrika in Kampenhout terechtkwam.