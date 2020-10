“Vrolijk zullen we er niet van worden”: hoe staat het met het eerste begrotingsexamen van Vivaldi?

Vivaldi staat voor haar eerste begrotingsexamen. Tegen het einde van de week moet er bij Europa een eerste versie voor volgend jaar liggen. Tot in de puntjes nagerekend zal dat nog lang niet zijn, daarvoor was de tijd te kort en de situatie door corona te onzeker. “Maar vrolijk zullen we er niet van worden”, zegt begrotingsexpert Wim Moesen (KU Leuven).