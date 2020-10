Scheidsrechters krijgen opslag en kunnen tot 20 procent meer verdienen

Omdat de scheidsrechters door het voortijdig afgebroken vorig seizoen heel wat inkomsten misliepen, krijgen ze opslag. Vooral de jongste refs profiteren ervan.

Groep 3 van de semiprofessionele refs – dat zijn de jongeren – mogen uitkijken naar een salarisverhoging van 1.450 euro tot 1.750 euro. Dat is een verhoging met 20 procent. Die verhoging wordt uitgekeerd met terugwerkende kracht vanaf 1 juli. Groep 1 en 2 blijven op hetzelfde niveau qua salaris: 2.400 euro voor groep 1 (met de toprefs) en 2.050 euro voor groep 2. Alle bedragen zijn bruto.

Dat wat de vaste maandlonen betreft. Maar ook de vergoedingen per wedstrijd worden aantrekkelijker. De scheidsrechters uit de A-categorie krijgen er 100 euro per wedstrijd bij. Voor internationale refs (Visser, Van Driessche, Laforge, Lardot, Verboomen, Boucaut en Lambrechts) gaat de matchvergoeding naar 1.600 euro per wedstrijd, voor zij die uitsluitend nationaal actief zijn (Alen, Boterberg, Put,...) wordt dat 1.000 euro per match. De assistent-scheidsrechters, de grensrechters, zien hun vergoeding verhoogd van 750 tot 850 euro. Dit is ook bruto. Ook de onkosten voor de assistent-refs gaan de hoogte in: van 35 naar 70 euro per wedstrijd.

Ook VAR beter betaald

Niet alleen de scheidsrechters zien hun vergoeding stijgen. Ook de videorefs en zijn assistenten profiteren van dit initiatief. De VAR krijgt in 1A een opslag van 50 euro per wedstrijd. De videoref verdient zo 400 euro per wedstrijd. De tweede en derde assistent van de VAR krijgen met terugwerkende kracht vanaf het begin van dit seizoen 200 euro per wedstrijd. Dat was tot het begin van dit seizoen 80 euro. Dat is een verhoging van 120 euro.

Het Referee Department kwam samen met de Pro League tot deze verhogingen in coronatijden omdat de vergoedingen van de refs en hun assistenten de laatste tien jaar nooit werden geïndexeerd.