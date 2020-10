Ex-lijfwacht koninklijke familie bekent plots: “Ja, ik heb ‘schoonvader’ gedood. Maar het was niet opzettelijk”

Tielt-Winge -

Na maanden van onduidelijkheid is er een doorbraak in het moordonderzoek naar Eric Van Puymbrouck (64). Ex-politieagent en ex-lijfwacht van de koninklijke familie Peter W. (46) heeft tijdens de reconstructie in het Vlaams-Brabantse Tielt-Winge toegegeven achter zijn dood te zitten. Dat bevestigt de familie van de dader. “Maar het was niet met opzet.”