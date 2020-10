Eerste lading griepvaccins al bijna uitverkocht: apothekers moeten wachtlijsten aanleggen

De eerste lading griepvaccins in ons land is al bijna uitverkocht. Door de coronacrisis laten veel meer Belgen een griepprik zetten. Daardoor is de vraag groter dan andere jaren en dreigen kwetsbare groepen zonder vaccin te vallen.

Sinds begin deze maand mogen 50-plussers zonder doktersvoorschrift een griepvaccin kopen, en dat laat zich voelen. Verschillende apotheken kunnen de vraag niet bijhouden en zitten al door hun eerste voorraad heen. Sommigen leggen wachtlijsten aan, anderen doen dat niet omdat ze niks kunnen garanderen.

Dat zorgt voor vervelende scenario’s aan de balie, maar die waren te voorspellen, zegt Lieven Zwaenepoel van de Apothekersbond. “De vraag is dit jaar een stuk groter dan anders en mensen hebben weinig geduld.” Ons land heeft voor komend griepseizoen bijna 3 miljoen vaccins besteld, 10 procent meer dan anders. De helft daarvan is nog niet verdeeld. Er is ook nog tijd. De vaccinatieperiode voor de griep loopt tot half december.

Volgens het federaal geneesmiddelenagentschap (FAGG) zal het aanbod volstaan om personen uit de risicogroepen te vaccineren. Experts zeggen dat voor een volledige dekking 4 miljoen dosissen nodig zouden zijn. Zwaenepoel vreest dat het kantje boord wordt. “Bij 65-plussers halen we normaal gezien geen 70 procent, maar nu ligt de vraag opmerkelijk hoger. Zij zouden echt voorrang moeten krijgen, samen met mensen met chronische aandoeningen, zwangere vrouwen en zorgpersoneel.”

Om een dubbele opdoffer van Covid-19 en de griep in onze ziekenhuizen te vermijden, moeten zo veel mogelijk risicopatiënten tegen de griep worden ingeënt. In mei riep de riep de Hoge Gezondheidsraad al op om kwetsbare personen zo goed mogelijk te sensibiliseren. Toch zijn er nu geen harde voorwaarden meer nu ook gezonde 50-plussers een griepprik kunnen halen. De rest van de (gezonde) bevolking moet wachten tot 15 november. Zwaenepoel hoopt dat gezonde mensen wachten of zelfs een jaartje overslaan. “Gewoonlijk haal ik ieder jaar een vaccin, maar ik heb me voorgenomen om het deze keer niet te doen. We moeten eerst de kwetsbare personen voorzien.”