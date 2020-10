Jérémy Doku over zijn eerste oproeping voor de Rode Duivels en zijn (gebrek aan) liefdesleven: “Mijn eerste kus? Die heb ik nog niet gehad”

Jérémy Doku is hot. De pijlsnelle flankspeler maakte voor 27 miljoen euro plus bonussen de overstap van Anderlecht naar Rennes en is sinds kort ook Rode Duivel. Tijd voor Tom Waes om de jongeman uit Borgerhout eens te onderwerpen aan enkele pittige vragen, en een spelletje ‘Vier op een rij’.

In aanloop naar de interlands tegen Engeland en IJsland daagde Tom Waes Jérémy Doku uit. Niet voor een zware fysieke beproeving deze keer, want de tv-presentator is geblesseerd aan de knie. Voor een spannend spelletje ‘Vier op een rij’ dan maar.

Ondertussen vuurde Waes enkele vragen af op de 18-jarige Rode Duivel. Waes wilde onder meer weten hoe zijn eerste oproeping voor de nationale ploeg verliep. “Ik kreeg een sms”, aldus Doku bij VTM. “Van een 5000-nummer. Daarin staat dan dat je een mail hebt. Daarnaast worden we ook getagd (op Twitter en Instagram, red.). Je wordt dus niet gebeld”, aldus de flankaanvaller tegen een verbaasde Waes.

Foto: BELGA

Ook het liefdesleven van Doku kwam ter sprake. Of liever: het gebrek aan een liefdesleven. Wanneer Waes vraagt wanneer de Rode Duivel voor het eerst gekust heeft, antwoordt hij bijna verontschuldigend. “Eerste kus? Dat heb ik nog niet gehad.” Een verontwaardigde Waes kan het bijna niet geloven. “Ik had geen tijd voor meisjes. Als ik daaraan begin, loopt dat fout. Neen, daar denk ik nog niet aan. Ik heb niet het gevoel dat ik veel gemist heb. Dat komt allemaal nog. Ik ben gewoon gefocust een weet wat ik moet doen.”

Voor de goede orde: Beerschot-sympathisant Doku (hij speelde er in de jeugdà troefde Waes af met ‘Vier op een rij’.