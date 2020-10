Vijftiger overlijdt na ongeval bij herstelling van een auto

Kortenaken - Een bewoner van de Diestsestraat in Kortenaken is maandagnamiddag overleden na een ongeval. Hij was een herstelling aan het uitvoeren aan een wagen, toen er plots iets misliep. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar geen hulp kon nog baten.

Rond 17.25 uur kwamen brandweer, MUG en ambulance aan op de plaats van het ongeval, maar niemand kon nog helpen, want het slachtoffer was al overleden. De man was achteraan de woning van zijn zonen, gelegen vlak naast de ouderlijke woning, bezig met een herstelling onderaan de wagen. Er liep iets mis en het voertuig belandde op het slachtoffer.

Een ambulance geraakte bij de interventie beschadigd. Foto: vdt

Buurtbewoners werden gealarmeerd door de sirenes en kwamen buiten kijken wat er gaande was. “We kennen het slachtoffer niet meteen, maar het koppel is afkomstig uit Wallonië en woont toch al een hele tijd in Kortenaken. Hun kinderen hebben zopas nog gebouwd naast de ouderlijke woning.”

Botsing tussen ambulance en brandweerwagen

“Het labo en de wetsdokter zijn ter plaatse gestuurd om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken”, aldus Sarah Callawaert van het parket van Leuven. “Het is nog even wachten op hun bevindingen voor er meer uitleg kan gegeven worden.”

Bij de interventie geraakte ook een ambulance beschadigd, toen hij bij het ter plaatse komen tegen de brandweerwagen botste. “Ja dat is een wat miscommunicatie geweest, maar gelukkig valt de schade nog wel mee”, zegt kapitein Rudi Saboo. Het voertuig moest wel getakeld worden.