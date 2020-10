Democraten en Republikeinen clashen meteen op eerste dag van hoorzitting rond Amy Coney Barrett: “Dit is schandalig”

De hoorzitting over de nominatie van Amy Coney Barrett als rechter aan het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft maandag al een eerste keer vuurwerk opgeleverd. De Democraten maakten duidelijk dat ze het onverantwoord en schandelijk vonden dat ze in de Senaat moesten samenkomen. De Republikeinen hadden alleen maar lof voor Barrett.

Vier dagen hebben de Amerikaanse Senatoren om te beslissen of de conservatieve Amy Coney Barrett het vrijgekomen zitje aan het Hooggerechtshof - na het overlijden van Ruth Bader Ginsburg - mag innemen. Als de eerste dag al iets duidelijk maakte, dan is het wel dat de door Donald Trump voorgedragen rechter de verschillen tussen Democraten en Republikeinen pijnlijk blootlegt. Beide partijen staan weer loodrecht tegenover elkaar.

Foto: Photo News

Senator Lindsey Graham, een Republikeinse uit South Carolina en voorzitter van het comité, maakte bij aanvang al duidelijk dat de discussies die zouden volgen eigenlijk weinig ter zake doen. Ze heette iedereen bijvoorbeeld welkom op de hoorzitting om Barrett te bevestigen, niet op de hoorzitting om haar nominatie te bespreken. “Dit gaat niet draaien om elkaar overtuigen, tenzij er iets dramatisch gebeurt”, zei ze. “Alle Republikeinen gaan ja stemmen en alle Democraten neen.” In dat geval halen de Republikeinen, die in de meerderheid zijn, hun slag thuis.

Tegengas

En dus gaven de Democraten zo hard ze konden tegengas. “Schandalig”, noemde senator Patrick Leahy het bijvoorbeeld hoe de Republikeinen “een uur na de dood van Ruth Bader Ginsburg al bezig waren over wie haar zou opvolgen”. “Dit gaat desastreuze gevolgen hebben voor de VS.”

Voor de Democraten is de nominatie van Barrett door president Trump niet meer of minder dan een poging van hem om zijn macht over de VS langer te laten duren. Hun grootste vrees is dat Barrett meteen Obamacare zal vernietigen, waardoor er geen gratis gezondheidszorg voor de Amerikanen meer zal zijn. De Republikeinen counterden elke aanval door te zeggen dat Barrett enorm veel ervaring heeft en “van een uitzonderlijke excellentie” is.

Onverantwoord

Foto: EPA-EFE

Ook de Democratische running mate van Joe Biden, Kamala Harris, stak stevig van wal in de Senaat. Zij vond het onverantwoord dat de Republikeinen de aanstelling van Barrett er nu nog voor de presidentsverkiezingen proberen door te duwen, terwijl het coronavirus weer aan kracht wint in de VS.

“Deze hoorzitting heeft meer dan 50 mensen bijeengebracht in een gesloten ruimte, terwijl ons land strijdt tegen een dodelijke virus dat zich via de lucht verspreidt”, zei Harris tijdens haar openingstoespraak. “Deze hoorzitting had uitgesteld moeten worden. Het is roekeloos en brengt veel mensen in gevaar.”

Ervaring benadrukt

Toen ze zelf het woord kreeg, dankte Barrett allereerst haar familie. Wat volgde, was een overzicht van haar carrière tot dusver, een lofrede aan haar voorgangers en een belofte om de wet na te leven in haar beslissingen en niet te handelen vanuit eigen voorkeuren of ideeën. Haar echtgenoot en zes van haar zeven kinderen zaten achter haar en keken toe terwijl ze over elk van hen anekdotes vertelde.

Ze dankte ook president Trump - niet bij naam - en alle mensen die voor haar gebeden hadden. “Ik geloof in de kracht van gebed”, zei ze nog.