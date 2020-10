Onderzoekers kijken verbaasd toe hoe wesp jong vogeltje opeet: “Totaal onverwacht”

Een agressieve wesp heeft in Brazilië een jong vogeltje aangevallen, gedood en daarna zijn kop opgegeten. Dat filmden wetenschappers van de Nederlandse universiteit van Wageningen, die de beelden toevallig maakten tijdens hun onderzoek naar het gedrag van het witsterdikbekje. “Het was totaal onverwacht”, klinkt het. “We hadden geen flauw idee dat de aanvaller een wesp zou zijn.”

De wetenschappers hadden hun camera opgezet bij het nest van witsterdikbekjes nabij de Braziliaanse plaats Florestal. Het team onderzoekers probeert het ouderlijk gedrag van de vogels in kaart te brengen, maar filmde toevallig iets dat nog niet vaak op camera werd vastgelegd.

Volgens Sjoerd Frankhuizen van de universiteit van Wageningen hadden ze gezien dat het pasgeboren vogeltje gewond was, maar dachten ze dat een reptiel of een grotere vogel de aanvaller was. “We hadden geen flauw idee dat het een wesp zou zijn.”

“Kwetsbaar vogeltje”

Volgens wetenschappers is het bekend dat de agressieve papierwesp - die zich voornamelijk voedt met nectar en fruit - kleine gewervelde dieren eet om proteïne binnen te krijgen, maar werd dat nog niet vaak vastgelegd. “Met dit kwetsbaar vogeltje was het eerder een kwestie van gelegenheid”, aldus entomoloog Thiago Moretti die geen deel uitmaakte van het team.

Het vogeltje, dat zo’n vier dagen oud was, zat in het nest met twee andere kuikens, die al dood waren. Er wordt vermoed dat de geur van de dode jongen de wesp heeft aangetrokken. Het insect viel het derde vogeltje aan toen de ouders weg waren.

De doodsoorzaak van de twee andere vogels is niet duidelijk, maar de wetenschappers vonden in verschillende nesten dode jongen, die gelijkaardige wonden vertoonden.

Zeventien bezoeken in anderhalf uur

“Papierwespen zijn sociale insecten die in grote kolonies leven”, aldus Frankhuizen. “Je zou eigenlijk niet verwachten dat één wesp een jonge vogel doodt.” Die ene wesp bezocht het nest zeventien keer in anderhalf uur en nam telkens kleine stukjes vlees mee.

Hoewel jonge vogels regelmatig gedood worden in hun nest, worden insecten niet vaak in verband gebracht met de oorzaak hiervan. De wetenschappers zijn het er dan ook over eens dat de relatie tussen wespen en vogels verder moet onderzocht worden.

bekijk ook

Miljoenen mieren nemen het op tegen monsterachtig wespennest

Wespen palmen voertuig helemaal in: “Zou jij een lift willen in deze auto?”