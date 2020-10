Moldavië voorlaatste horde voor beloften richting EK

De Belgische beloften zijn nog twee matchen verwijderd van het EK 2021 in Hongarije en Slovenië. Vandaag om 16 uur staat het duel in Moldavië op het menu. Bondscoach Jacky Mathijssen kan weer een beroep doen op Zinho Vanheusden, Sebastiaan ­Bornauw en Alexis Saelemaekers, die vorige week debuteerden voor de A-ploeg.

Als er tegen Moldavië gewonnen wordt, zijn de jonge Duivels, momenteel groepsleider voor Duitsland, zeker van de tweede plaats en maken ze veel kans op een EK-ticket. Als ze volledig zeker willen zijn, moeten ze ook hun laatste match, in november tegen Bosnië, winnen en groepswinnaar worden. ­Mathijssen: “Ik verwacht geen grote verrassingen meer in deze poule. Het zou een zware ontgoocheling zijn mochten we het niet halen.”