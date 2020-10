Voormalig Arsenal-spits Nicklas Bendtner betaalde borstvergroting voor ex-liefje: “Ze beweerde dat ze zwanger was van mij”

Nicklas Bendtner is al even niet meer de topspits die hij ooit was. De voormalige aanvaller van onder meer Arsenal en Juventus zat sinds januari zonder club en zette eind augustus dan maar zijn krabbel bij de Deense vierdeklasser Tarnby FF, waar hij zich eerst moest bewijzen bij de veteranen. Ondertussen bracht de Deen een boek uit, waar hij de details over zijn liederlijk privéleven niet schuwt. Zo onthult hij dat een ex-liefje hem chanteerde zodat hij haar borstvergroting zou betalen.

Een topvoetballer die veel verdient en veel geld verbrast aan drank, gokken en vrouwen. De verhalen zijn legio en ook Nicklas Bendtner liet zich niet onbetuigd. In mei van dit jaar verklapte hij al eens miljoenen euro’s te hebben vergokt, nu is zijn chaotische liefdesleven aan de beurt in zijn boek ‘Both sides’. Niet elke scharrel van de Deen kon verkroppen dat hij van de ene naar de andere vrouw fladderde.

“Eén van de meisjes met wie ik iets had, kwam opeens terug en beweerde dat ik haar zwanger had gemaakt. ‘Er hangt een prijs aan vast als je er iets aan wil laten doen. Je moet betalen voor mijn nieuwe borsten. Ik wil dat mijn tieten worden gerepareerd’, zei ze. Dus betaalde ik haar trip naar de plastische chirurg.”

En dat was lang niet het enige straffe verhaal. “Op een andere avond gooide een meisje een steen door de achterruit van mijn Porsche. Ik hoorde ze tot in mijn appartement schreeuwen, maar ging niet naar buiten. Ze was slechtgezind dat ik haar niet wilde spreken. Nog een andere vrouw checkte mijn telefoon terwijl ik sliep en ontdekte dat ik nog andere meisjes zag. ’s Morgens was ze verdwenen, net als mijn kleren. Die had ze uit het raam gegooid.”

Zijn slechte ervaringen met scharrels doet hem een opvallende conclusie trekken: hij zou liever betalen voor seks dan met een gold digger het bed in te duiken. “Je vraagt je misschien af waarom veel profvoetballers een prostituee inhuren. Het is simpel: het is minder riskant dan een meisje op te pikken tijdens een avondje uit. Ze chanteren je achteraf met foto’s en via sociale media. Er zijn ook slechte verhalen over prostituees, maar zij hebben tenminste nog hun job om te beschermen. Ik word meer opgewonden van iemand te veroveren, maar ik vind het niet vreemd dat veel voetballers betalen voor seks.”