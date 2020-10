Amerikaanse president Trump heeft “opeenvolgende dagen” negatief getest op corona

De Amerikaanse president Donald Trump heeft “opeenvolgende dagen” negatief getest op het coronavirus. Dat heeft zijn arts Sean Conley maandag meegedeeld. Hij beklemtoonde opnieuw dat de president niet langer besmettelijk is.

Volgens Conley wijzen “herhaaldelijk negatieve antigentesten” en andere gegevens allemaal op “het ontbreken van opspoorbare virale reproductie”. Bij Trump wordt de sneltest Abbott BinaxNOW gebruikt, zo gaf de dokter nog mee. Wanneer de president een eerste keer negatief testte, is niet meegedeeld.

De 74-jarige Trump had op 1 oktober positief getest op het coronavirus. Na een meerdaags verblijf in het ziekenhuis en verder herstel in het Witte Huis gaf hij zaterdag een toespraak voor honderden aanhangers vanop het balkon. De president houdt op maandagavond in Florida zijn eerste grote verkiezingsbijeenkomst sinds zijn coronabesmetting.