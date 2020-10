Dodental door noodweer in Vietnam loopt op tot 28

In Vietnam zijn dinsdag nog eens tien mensen om het leven gekomen bij hevige regenbuien en zware overstromingen. Dat brengt het totale dodental op 28. Er zijn nog 12 mensen vermist en er wordt nog gezocht naar 17 arbeiders die mogelijk onder het puin van een waterkrachtcentrale in aanbouw zijn terechtgekomen.

Onder de doden zijn 22 mensen die werden weggespoeld door overstromingen, drie bemanningsleden die op zee zijn verdronken en drie anderen die werden geëlektrocuteerd tijdens opruimwerken, zo blijkt uit een rapport van de lokale autoriteiten.

Nog eens 17 arbeiders worden vermist en zouden mogelijk onder het puin van een waterkrachtcentrale in aanbouw bedolven zijn die door een aardverschuiving werd geraakt. Reddingswerkers hebben de centrale proberen te bereiken met een helikopter omdat de toegangswegen geblokkeerd zijn.

Het noodweer werd veroorzaakt door twee tropische stormen die vooral de centrale regio’s van Vietnam hebben geteisterd. Meer dan 131.000 huizen in de regio kwamen onder water te staan. De autoriteiten hebben gewaarschuwd voor een nieuwe storm ‘Nangka’ die in aantocht is en woensdag aan wal zou gaan.