Bernard Wesphael krijgt grootste schadevergoeding in Belgische geschiedenis na vrijspraak voor moord op echtgenote

Bernard Wesphael, het voormalige Waals Parlementslid voor Ecolo, krijgt een schadevergoeding voor de tijd die hij in de cel doorbracht op verdenking van de moord op zijn echtgenote. Dat meldt Sudinfo. Het gaat om de grootste schadevergoeding die de Belgische overheid ooit moest betalen.

Wesphael werd ervan verdacht in november 2013 zijn echtgenote te hebben vermoord in een hotel in Oostende. Hij werd daarop gearresteerd en tien maanden lang opgesloten in de gevangenis van Brugge, maar hield zijn onschuld staande. In oktober 2016 werd de man op een assisenproces in Bergen vrijgesproken, en kreeg hij een schadevergoeding toegekend.

Voormalig minister van Justitie Koen Geens (CD&V) weigerde die schadevergoeding in 2019 echter uit te betalen, omdat de politicus de avond van de feiten “verontrustend gedrag” vertoonde en “wisselende verklaringen” had afgelegd, waardoor zijn voorlopige hechtenis gerechtvaardigd was.

Wesphael ging echter in beroep tegen de beslissing van de minister. Een commissie bestaande uit de voorzitter van het Hof van Cassatie, de voorzitter van de Raad van State en de voorzitter van de Orde van Advocaten gaf Geens ongelijk en besliste om Wesphael een schadevergoeding toe te kennen van 83.150 euro, de grootste die ooit door de Belgische overheid moest worden betaald. Het gaat om 150 euro per dag voor 299 dagen in voorhechtenis (44.850 euro) plus 38.300 euro voor de kosten van advocaten en tegenexpertises. Een schadevergoeding bedraagt gemiddeld 5.500 euro, Wesphael had een vergoeding van 290.000 euro gevraagd.

Wesphael is tevreden met de beslissing: “Mijn opsluiting was duidelijk oneerlijk en ongegrond. Ik zie deze beslissing als een derde vrijspraak, na die op strafrechtelijk en burgerlijk vlak.”