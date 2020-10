Telenet wil 10.000 kwetsbare gezinnen internet voor 5 euro geven

Telenet wil tegen eind volgend jaar een basisinternetdienst voor 5 euro per maand aanbieden aan 10.000 kwetsbare gezinnen. Onder meer in Mechelen start in december een proefproject met 700 gezinnen om de modaliteiten uit te werken.

Het telecombedrijf gaat samenwerken met OCMW’s, het onderwijs, en sociale en middenveldsorganisaties. Het doelpubliek bestaat uit kwetsbare groepen die thuis nog geen of zeer beperkte internetconnectie hebben. Telenet zal het abonnement uitsluitend aanbieden via sociale organisaties.

In december start het project in Mechelen, een nog niet bekendgemaakte tweede Vlaamse stad en Brussel. In de loop van volgend jaar wil Telenet het vervolgens breder uitrollen tot 10.000 gezinnen. De basisdienst wordt geleverd via een klein toestel dat het mobiele 4G-signaal omzet in Wifi. Het gaat dus niet om traditioneel vast internet via de kabel.

Telenet zegt niet hoeveel het investeert in het project. Het bedrijf koopt onder meer de 4G-modems die nodig zijn en er werken momenteel een tiental medewerkers op de ontwikkeling en uitrol, zegt Ineke Rampart, directeur corporate affairs bij Telenet.

Beperkt pakket

Een volwaardige hedendaagse verbinding is het aanbod niet. Zoals het plan er nu uitziet, zou het om een pakket met beperkt volume (20 gigabyte per maand) en snelheid (5 mbps) gaan. “Het is ontworpen om mensen te laten deelnemen aan de digitale economie: informatie verzamelen, communiceren, opleidingen volgen, werk zoeken, contact houden met administraties. Basisactiviteiten dus”, aldus Rampart.

Er bestaat al een korting voor bepaalde kwetsbare groepen via het wettelijk bepaalde sociaal tarief. “Dat blijft bestaan, maar dit is een initiatief dat we zelf nemen en waarbij we misschien ook andere mensen bereiken die niet onder de voorwaarden van het sociaal tarief vallen.”

Telenet deelde tijdens de coronacrisis ook al vouchers uit voor gratis internet via zijn publieke Wi-Free-punten. Meer dan 6.000 kanszoekende gezinnen maakten daar sinds maart al gebruik van, zegt Telenet. De aanvragen voor die codes zitten weer in stijgende lijn. Telenet verlengde dat systeem al tot zeker 30 juni.