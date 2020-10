Bijna 6,5 miljoen klanten voor Kringwinkels in recordjaar 2019

Nooit eerder kregen de Kringwinkels zoveel volk over de vloer als vorig jaar. Maar liefst 6,466 miljoen klanten kochten elk gemiddeld 5,5 kg aan spullen, waardoor heel wat goederen van de afvalberg werden gered. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van de Kringwinkels, naar aanleiding van ‘De Dag van de Kringwinkel’, die zaterdag plaatsvindt.

Kringwinkelen blijft aan populariteit winnen in ons land. Vorig jaar kregen ruim 36.436 ton goederen een tweede leven via verkoop in de Vlaamse Kringwinkels. In vergelijking met tien jaar geleden betekent dit zelfs een stijging van maar liefst 54 procent. In totaal draaiden de 162 Kringwinkels in 2019 een recordomzet van 61 miljoen euro (+9,7 procent). Vooral kleding en huisraad gingen vlot over de toonbank.

De Kringwinkels organiseren zaterdag 17 oktober daarom opnieuw ‘De Dag van de Kringwinkel’. “Het voelt misschien ongepast om die in coronatijden te organiseren, maar we hebben er toch voor geopteerd om hiermee door te gaan”, klinkt het bij Eva Verraes, directeur van HERW!N, de koepel van de Kringwinkels. “De Kringwinkel heeft immers ook een belangrijke maatschappelijke taak. We zorgen er niet alleen voor dat zoveel mogelijk goederen een tweede leven krijgen. Tegelijk verschaffen we zinvol werk aan 5.828 mensen en bieden we betaalbare goederen aan diegenen die het budgettair moeilijk hebben.”