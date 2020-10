Gemiddeld 4.449 coronabesmettingen per dag, met piek boven zesduizend

Er zijn de jongste zeven dagen waarvoor geconsolideerde gegevens beschikbaar zijn gemiddeld 4.449 coronabesmettingen per dag vastgesteld, een stijging van 79 procent tegenover de week ervoor. Dat blijkt dinsdag uit het epidemiologische bulletin van gezondheidsinstituut Sciensano. België heeft zo intussen de op een na hoogste incidentie van Europa.

Het daggemiddelde slaat op de periode van 3 tot en met 9 oktober. Nadat eerder al was gebleken dat het aantal vastgestelde coronabesmettingen vorige woensdag piekte tot een recordniveau van 6.658, blijkt dat er donderdag opnieuw 6.145 besmettingen zijn vastgesteld.

Er waren in diezelfde periode van zeven dagen gemiddeld ook 17 overlijdens per dag van coronapatiënten. Dat is een stijging van 65 procent. Daarvan stierven gemiddeld 3,6 coronapatiënten in woonzorgcentra (+79 procent).

In het ziekenhuis lagen er maandag exact 1.472 coronapatiënten, waarvan 267 op intensieve zorg, respectievelijk 57 en 37 procent meer dan maandag ervoor. Gemiddeld werden er in de periode van 6 tot 12 oktober 136,4 patiënten per dag opgenomen in het ziekenhuis, 68 procent meer dan de week ervoor.

Het huidige reproductiegetal schommelde rond de 1,4 de jongste zeven dagen voor heel België. Als het reproductiegetal boven 1 ligt, wil dat zeggen dat de epidemie aan kracht wint. In de provincie Luxemburg, waar de Rt-waarde rond de 1,716 schommelt, is de besmettingsgraad het hoogst. Daarna volgen Henegouwen (1,644), Waals-Brabant (1,622) en Limburg (1,618).

In absolute aantallen zijn het meeste besmettingen geteld in Brussel, met 5.776 besmettingen tussen 3 en 9 oktober. In Limburg lag dat aantal in die periode nog het laagst (913).

België heeft zo opnieuw de op een na hoogste incidentie van heel Europa, met 398 besmettingen per 100.000 inwoners in 14 dagen. Alleen Tsjechië doet slechter.