Drie nieuwe iPhones, een nieuwe lader en Apple tv: met deze producten pakt Apple straks wellicht uit

Het Apple-aandeel is maandag 6 procent gestegen op Wall Street. Beleggers verwachten namelijk dat de technologiereus dinsdagavond iets spectaculairs zal voorstellen. Drie nieuwe versies van de iPhone 12, wordt gefluisterd. Of een nieuwe Apple TV. Of nog iets totaal anders. “Het gonst van de geruchten op het internet. Het enige wat zeker is: het wordt weer een spectaculaire show, die andere gaan kopiëren”, zegt IT-journalist Michel Van de Ven, die nog in de zaal zat toen de charismatische Steve Jobs met een hoepel de nieuwe Apple-laptop voorstelde.