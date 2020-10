Van Mile Svilar tot Orel Mangala, vijf potentiële Rode Duivels van morgen onder de loep: “Ze zijn heel goed bezig”

Alexis Saelemaekers (21) en Zinho Vanheusden (21) kregen tegen Ivoorkust hun kans, maar bij de nationale beloften – die het vanmiddag om 16 uur opnemen tegen Moldavië – zit nóg talent dat maar wat graag de deur naar de Rode Duivels zou openbreken. Vijf onderstaande voetballers hebben een sleutelrol bij de beloften en timmeren in het buitenland aan de weg naar boven. Maar hoe groot is hun potentieel? “Orel Mangala en Mike Trésor Ndayishimiye zijn heel goed bezig”, zegt Wim De Coninck, die de beloften op de voet volgt.

Mile Svilar (21)

Positie: doelman

Club: Benfica

Mening van De Coninck: “Hij is er vanmiddag helaas niet bij, omdat hij corona heeft gehad, maar normaal is Svilar eerste keus. Mile is heel snel eerste keeper ...