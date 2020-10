Armenië en Azerbeidzjan beschuldigen elkaar van overtredingen van staakt-het-vuren

In de omstreden regio Nagorno-Karabakh werden dinsdag opnieuw zware gevechten gerapporteerd, ondanks de oproepen van de internationale gemeenschap om het afgesproken bestand te eerbiedigen.

De voormalige Sovjetrepublieken Armenië en Azerbeidzjan beschuldigden elkaar van zware beschietingen in het gebied in de zuidelijke Kaukasus waarvan ze beide beweren dat het hun territorium is.

De autoriteiten in Nagorno-Karabach maakten melding van raket- en artillerievuur van de Azerbeidzjaanse kant. Het Azerbeidzjaanse ministerie van Defensie beschuldigde Armenië eerder van beschietingen in de Terter-regio. Volgens een woordvoerder van het Armeense ministerie van Defensie was dat “een complete leugen”. Die zei dat Azerbeidzjan tot de aanval was overgegaan op alle fronten.

Nagorno-Karabach wordt gecontroleerd door Armenië, maar is door de Verenigde Naties erkend als onderdeel van het overwegend islamitische Azerbeidzjan. Autoriteiten in Nagorno-Karabach zeiden dat het aantal burgerslachtoffers is opgelopen tot 31, terwijl er al 525 militairen zijn omgekomen in gevechten.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov had er bij beide ex-Sovjetrepublieken op aangedrongen om zich aan de overeenkomst van het staakt-het-vuren te houden.