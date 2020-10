Advocaat Joris Van Cauter dient klacht in tegen Jef Vermassen in nasleep van euthanasieproces

In de nasleep van de zaak rond de euthanasie van Tine Nys, heeft de advocaat van de familie Nys klacht ingediend bij de stafhouder in Dendermonde tegen Jef Vermassen, de advocaat van één van de drie artsen die vrijgesproken werden voor vergiftiging. Dat meldt Knack.

De klacht dateert van 11 augustus, meldt Knack. “Van Cauter verwijt Vermassen in vaak striemende bewoordingen dat hij de familie Nys in het voorwoord van het nieuwe boek van Wim Distelmans ‘schoffeert’, dat Vermassen leugens schrijft, zowel over de familie als over het verloop van het proces, en dat Vermassen bewust dingen heeft weggelaten om de familie ‘af te spiegelen als kwaadaardig’.” De betrokken advocaten geven geen commentaar op de procedure voor de stafhouder.