Dertien jaar cel geëist tegen leiders van Griekse neonazipartij Gouden Dageraad

De openbare aanklager in Athene heeft dinsdag een gevangenisstraf van 13 jaar geëist voor de leiders van de neonazistische Griekse partij Gouden Dageraad. Ze waren vorige week veroordeeld voor “het leiden van een criminele organisatie”.

Procureur Adamantia Economou pleitte voor deze straf voor Gouden Dageraad-leider Nikos Michaloliakos, Holocaustontkenner en bewonderaar van het nationaal-socialisme, en zes andere neonazistische partijfunctionarissen, onder wie Europarlementariër Ioannis Lagos.

De vordering zal worden behandeld door een panel van drie rechters die hun beslissing donderdag bekendmaken. De aanklaagster verzocht om straffen van vijf tot zeven jaar voor elf andere partijafgevaardigden, onder wie de vrouw van Nikos Michaloliakos.

Maandag verwierp het strafhof van Athene alle verzachtende omstandigheden die de gevangenisstraffen van de leiders van de neonazipartij zouden kunnen verlichten. Ook het beroep van Ioannis Lagos, die had opgeroepen tot vervanging van de drie rechters van de strafrechtbank wier vonnis hij als “gedeeltelijk” beschouwt, werd maandagavond afgewezen.

“Criminele organisatie”

Na vijf en een half jaar van hoorzittingen, kwalificeerde de rechtbank de paramilitaire partij vorige week unaniem als een “criminele organisatie”, een vonnis dat door de president van de republiek en een trits Griekse politieke partijen als “historisch” wordt omschreven.

De rechtbank stelde de schuld van Gouden Dageraad vast bij verschillende misdaden, met name de moord in 2013 op de antifascistische rapper Pavlos Fyssas, de moord op de Pakistaanse Sahzat Luckman, eveneens in 2013, en de mishandeling van Egyptische vissers in 2012 en van communistische vakbondsleden in 2013.

De procureur vroeg om een levenslange gevangenisstraf voor de moordenaar van Fyssas, een vrachtwagenchauffeur. Andere partijleden die hielpen de rapper in een hinderlaag te lokken in de nacht van zijn moord zouden acht jaar gevangenisstraf moeten krijgen, vond de aanklaagster.

De lang aanslepende rechtsgang leidde tot de teloorgang van Gouden Dageraad, de derde grootste politieke partij in 2015, die bij de laatste parlementsverkiezingen in juli 2019 geen enkele zetel in het parlement won.