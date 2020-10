Prostaat- en borstkanker meest voorkomende kanker in Vlaanderen

Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker bij Vlaamse mannen, bij vrouwen komt borstkanker het vaakst voor. Dat blijkt dinsdag uit nieuwe cijfers van Statistiek Vlaanderen. Opvallend is dat het aantal mannen met prostaatkanker opnieuw stijgt. Verwacht wordt ook dat er in 2020 in België meer borstkankerdiagnoses zullen zijn dan in de rest van de EU.

In 2018 waren er in het Vlaamse Gewest 6.463 nieuwe gevallen van prostaatkanker, dat zijn er 199 op 100.000 inwoners. Tot 2013 ging het aantal nieuwe diagnoses jaar na jaar lichtjes achteruit, maar de laatste jaren is er opnieuw een stijging. Het is sinds 2006 geleden dat er nog zo veel nieuwe gevallen aan het licht kwamen.

In de leeftijdsgroep tussen 50 en 54 jaar neemt het aantal diagnoses sterk toe. Het aandeel lag het hoogst bij de 75-tot 79-jarigen met 961 nieuwe gevallen per 100.000 mannen. Op latere leeftijd neemt de kans wat meer af.

Opvallend is dat er in het Vlaams Gewest in 2018 relatief meer nieuwe diagnoses van prostaatkanker waren dan in de twee andere gewesten. Tegenover 134 nieuwe diagnoses per 100.000 mannen in het Vlaamse Gewest, waren er 115 per 100.000 in het Waalse Gewest en 102 per 100.000 in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.

Borstkanker

In 2018 werden er ook 6.345 nieuwe gevallen van borstkanker geregistreerd. Per 100.000 vrouwen kregen er 192 een nieuwe diagnose van borstkanker. Er werd in 2018 ook bij 65 mannen een nieuwe diagnose van borstkanker geregistreerd. Het aandeel nieuwe gevallen van borstkanker blijft in de meest recente jaren min of meer stabiel.

Het aandeel vrouwen met een nieuwe diagnose van borstkanker nam in 2018 toe vanaf de leeftijd van 30 jaar. Bij drie oudere leeftijdsgroepen (65 tot 69 jaar, 75 tot 79 jaar en 80 tot 84 jaar) liggen deze aandelen boven de 400 nieuwe gevallen per 100.000 vrouwen. Qua nieuwe diagnoses waren er in 2018 weinig verschillen tussen de gewesten.

Naar schatting zullen in 2020 in België 194 op 100.000 inwoners borstkanker krijgen. Dat is het hoogste aantal in de Europese Unie.