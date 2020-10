“Ook na ontwikkeling van vaccin zullen beperkingen van kracht blijven”

Ons dagelijkse leven zal ook na de ontwikkeling en verdeling van een vaccin nog beperkingen kennen. Dat heeft het gezondheidsinstituut Robert Koch (RKI), de Duitse tegenhanger van Sciensano, dinsdag althans gezegd.

Hoewel er in 2021 wellicht al zeker minstens één doeltreffend vaccin in omloop zal zijn, is het onwaarschijnlijk dat dat al meteen voor alle segmenten van de bevolking beschikbaar zal zijn, vermoedt het in Berlijn gevestigde instituut in een strategisch onderzoeksdocument. “Bepaalde aanpassingen” aan onze dagdagelijkse leven - zoals voldoende afstand houden, de hygiënevoorschriften respecteren, een mondmasker dragen, lokalen verluchten en de voorkeur geven aan buitenactiviteiten - zullen in de nabije toekomst nog altijd in voege blijven, aldus het instituut.

In Duitsland werden dinsdag voor de voorbije 24 uur 4.122 nieuwe coronabesmettingen gemeld, volgens het RKI. Rekening houdend met het stijgende aantal mensen dat positief test op COVID-19 gaan er intussen in Duitsland, dat volgens een gecentraliseerd systeem werkt, steeds meer stemmen op om uniforme en makkelijk te begrijpen regels in te voeren. “Er is nood aan tijdelijke en regionaal beperkte maatregelen die zijn aangepast aan het risico dat we in de loop van de komende weken en maanden lopen”, besluit RKI-voorzitter Lothar Wieler.