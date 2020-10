Bart De Wever enige kandidaat om zichzelf op te volgen als N-VA-voorzitter

Bart De Wever is de enige kandidaat om zichzelf op te volgen aan het hoofd van de N-VA. Dat is dinsdagmiddag bij de partij vernomen.

De kandidaturen voor het voorzitterschap moesten voor 12 oktober 2020 worden ingediend. De leden zullen digitaal of per briefkunnen stemmen van 26 oktober tot en met 1 november 2020. De resultaten worden bekendgemaakt tijdens de eerste hernieuwde partijraad op 14 november 2020.

De partijraad van N-VA keurde op 12 september een statutaire afwijking goed waardoor De Wever zich opnieuw kandidaat kon stellen voor het voorzitterschap van de partij. Dat was niet de eerste keer. Volgens de partijstatuten is een voorzitter gebonden aan het maximum van twee termijnen. De Wever leidt N-VA al sinds 2004 en verkreeg dus al drie keer eerder een uitzondering. Daardoor komt nu een zesde mandaat in het verschiet. De Antwerpse burgemeester zou de partij dan kunnen runnen tot 2023.