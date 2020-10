Colruyt experimenteert in Brussel met bestellingen die na drie uur klaar zijn

Warenhuis Colruyt experimenteert in Brussel met de nieuwe dienst Collect&Go City, waarbij bestellingen al na drie uur opgepikt kunnen worden aan een pop-upophaalpunt op het Flageyplein.

Collect&Go City moet stadsbewoners een snel en duurzaam alternatief bieden in hun buurt. In Elsene wordt de spits afgebeten. Klanten die via de website citycollect.be een bestelling plaatsen, kunnen die drie uur later al oppikken aan een pop-upbike op het Flageyplein. Omdat het snel moet gaan, is er een fietskoerier die met een cargofiets pendelt tussen het Flageyplein en de Colruyt-winkel in Etterbeek, waar de producten worden opgehaald. Het pop-upophaalpunt zal als test nog tot 10 december, negen weken lang, van 15.30 tot 19.45 uur opgesteld worden op het plein. Nadien volgt er een evaluatie van het project

Bij concurrent Delhaize is er nog geen sprake van een dergelijke sneldienst in de steden, maar testen ze wel al het concept “same day pick up” in drie zelfstandige winkels: Proxy Meeuwen, Proxy Grootzand en Proxy Sint-Amandsberg. Daar wordt de reservatie van de klant rechtstreeks uit de rekken gehaald. Als het pilootproject goed verloopt, is het de visie van Delhaize om dit model op termijn aan te bieden aan alle AD’s en Proxy’s.

Daarnaast is er nog de thuislevering, waarbij boodschappen tussen 7 en 21 uur aan huis geleverd worden. “In Brussel gebeurt dat zeven dagen op zeven en dus ook op zondag, wat uniek is”, stelt Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize.