Veel meer overnachtingen in eigen land, maar minder buitenlanders

De Belgen hebben in september 69 procent meer overnachtingen geboekt in Vlaanderen in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit de gegevens van boekingsmodule Stardekk, meldt Toerisme Vlaanderen. Ook de zomermaanden waren beter dan vorig jaar.

In juli en augustus waren er respectievelijk 37 procent en 27 procent meer overnachtingen dan in dezelfde periode vorig jaar. De boekingen van buitenlanders liggen tegelijk natuurlijk een pak lager, met een daling van 72 procent in september.

Toerisme Vlaanderen heeft tussen 17 en 24 september 1.250 Belgen bevraagd naar hun afgelopen vakantie en naar hun reisplannen. Begin mei verklaarde 29 procent van de Belgen in de toekomst meer in eigen land te willen reizen. In september was dat cijfer gestegen tot 36 procent. En ook een andere trend van afgelopen zomer blijft overeind. De Belgen laten hun oog dit najaar vooral vallen op groene bestemmingen, eerder dan op de stedelijke. En ook de trend naar meer kleinschalige en rustiger gelegen logies zet zich door, meldt Toerisme Vlaanderen.

Ongeveer de helft van de Belgen zegt geen reisplannen te hebben voor het najaar. Van de andere helft is een derde overtuigd wel nog een reis te zullen maken, twee derde twijfelt nog.

44 procent van de Belgen geeft aan dat ze zeker zullen reizen in 2021, 50 procent denkt misschien te gaan reizen.

“Toerisme Vlaanderen houdt de vinger internationaal aan de pols en bereidt zich voor om, eens het coronavirus voldoende onder controle is, Vlaanderen als veilige toeristische bestemming in de verf te zetten in het buitenland”, zegt minister van Toerisme Zuhal Demir.