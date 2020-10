Aantal fietsdiefstallen steeg met 27 procent in drie jaar in Brussels Gewest

Brussel - Ondanks het fietsdiefstalactieplan is het aantal fietsdiefstallen dat in het Brussels Gewest bij de politie wordt aangegeven met 27 procent gestegen tussen 2016 en 2019. Dat antwoordde minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt dinsdag op een reeks vragen over het onderwerp in de bevoegde commissie. Ze kondigde ook aan dat er tegen eind dit jaar 500 fietsboxen zullen zijn, met een totale capaciteit van 2.500 fietsen.

Het aantal fietsers blijkt alvast in de lift te zitten. Een globaal cijfer voor dit jaar kon minister Van den Brandt niet geven, maar in de twee eerste weken van september waren er 75 procent meer fietsers van in dezelfde periode vorig jaar. Volgens haar is de kwaliteit van de infrastructuur cruciaal. De voornaamste reden waarom mensen niet op de fiets stappen is het gevoel van onveiligheid. Vandaar ook het het belang van de strijd tegen fietsdiefstallen. De diefstal van een fiets kan immers erg ontmoedigend werken: bepaalde studies geven aan dat één op de drie slachtoffers van een fietsdiefstal nooit meer zal fietsen.

De minister wees er alvast op dat het fietsregistratieplatform mybike.brussels een succes is. Sinds maart 2019 werden al meer dan 15.000 fietsen geregistreerd. Van de gestolen fietsen, geregistreerd met een sticker, wordt tot 20 procent teruggevonden. Bij niet-geregistreerde fietsen ligt dat cijfer op 4 procent.

Het fietsdiefstalactieplan van 2016 werd in de lente geëvalueerd en in juni aan de taskforce Fietsdiefstal voorgelegd. Op basis van de bevindingen komt er een update van het actieplan. De minister erkende dat de effecten op het aantal diefstallen nog niet meteen zichtbaar zijn: niet alleen stijgt het aantal fietsters sterk, de aangiftebereidheid ook, maar er blijft een groot ‘dark number’ van niet aangemelde diefstallen.

Van den Brandt erkende dat het aantal aanvragen voor een plaats in een fietsbox of -parking stijgt, evenals de wachtlijsten. Voor de coronacrisis telde het gewest zo’n 2.000 beveiligde plaatsen (fietsbox of buurtparking) en stonden er 4.000 mensen op de wachtlijst. Vandaag zijn er 2.660 beveiligde plaatsen en staan er 6.700 mensen op de wachtlijst.

Vandaag zijn er 460 fietsboxen en 6 buurtparkings voor fietsen. Volgens de minister zullen er tegen het einde van het jaar 500 fietsboxen beschikbaar zijn met een capaciteit van 2.500 boxen. Voor de fietsparkings roept Van den Brande de gemeenten, bedrijven en particulieren op om contact op te nemen met Parking.Brussels om projecten uit te werken.

Ook in Antwerpen

Niet alleen in Brussel steeg het aantal fiestdiefstallen. Ook in Antwerpen zijn er tussen januari en augustus 2019 2.608 aangiften gedaan van fietsdiefstallen. Ook dat waren er meer dan het jaar voordien.

Hoeveel fietsen er effectief gestolen zijn, is niet duidelijk. Want lang niet iedereen geeft een fietsdiefstal aan.