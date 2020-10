Politie vindt 1,3 kg cannabis verstopt onder kinderbedje

Antwerpen - Speurders hebben bij een huiszoeking in Wilrijk maandagochtend 1,3 kilogram cannabis gevonden die verstopt zaten onder een kinderbedje.

De huiszoeking kaderde in een lopend drugsonderzoek. Bij de verdachte thuis is cannabis gevonden die verstopt zat onder een kinderbed. Het ging over een aanzienlijke hoeveelheid van 1,3 kilogram.

Bij de huiszoeking zijn ook een weegschaal, vier gsm’s en een som geld gevonden en in beslag genomen. De verdachte is een man van 34 jaar. Hij is ter plaatse gearresteerd en werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De man werd aangehouden.