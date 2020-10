Advocaat van Christian Bruckner: “Heb bewijs dat mijn cliënt Madeleine McCann niet ontvoerd kan hebben”

De advocaat van Christian Brückner, de Duitse man die verdacht wordt van de kidnapping van Madeleine McCann, beweert over bewijs te beschikken dat zijn cliënt het Britse meisje niet ontvoerd kan hebben. Volgens Friedrich Fulscher bewijzen telefoongegevens de onschuld van Brückner.

Brückner wordt door de Duitse politie beschouwd als de hoofdverdachte van de ontvoering nadat telefoongegevens uitwezen dat hij in het Portugese Praia da Luz was op de avond dat Madeleine McCann verdween. Maar volgens zijn advocaat is het onmogelijk dat de 43-jarige man, die eerder veroordeeld werd voor de verkrachting van een 72-jarige vrouw in de Algarve, die feiten gepleegd kon hebben.

Uit de plaatsbepaling van de gsm van zijn cliënt zou blijken dat Brückner onvoldoende tijd had om zich op de bewuste avond naar het appartement van de familie-McCann te begeven. De 3-jarige Madeleine verdween op 3 mei 2007 ergens tussen 10 na negen en tien uur ’s avonds. “Als dat klopt, had mijn cliënt amper anderhalve minuut waarin hij het meisje had kunnen ontvoeren. Hij kan deze misdaad onmogelijk gepleegd hebben.”

Medegevangene

Brückner zou zich onlangs nog laten vallen hebben dat hij “niet zou vallen voor de vuile trucs” waarmee de Duitse politie hem naar eigen zeggen tot een bekentenis zou willen dwingen. Duitse media berichtten eerder deze maand dat de onderzoekers een medegevangene zouden hebben gerekruteerd om Brückner aan het praten te krijgen.

De politie wil niet bevestigen of dat ook echt het geval is, maar volgens een bron is Brückner overtuigd dat hij gezocht wordt. “Voor hem is een kat-en-muisspelletje, dus blijft hij halsstarrig zwijgen”, aldus een bron.