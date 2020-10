Ook superster Cristiano Ronaldo besmet met het coronavirus

Cristiano Ronaldo heeft positief getest op het coronavirus. Dat meldt de Portugese voetbalbond. De Portugees speelde zondagavond nog 90 minuten in de wedstrijd Frankrijk - Portugal. Woensdagavond treedt Portugal aan tegen Zweden in de Nations League, maar dat zal dus zonder de spits van Juventus zijn. CR7 vertoont volgens de Portugese voetbalbond geen symptomen en verliet de nationale selectie al.

De rest van de Portugese selectie testte dinsdagochtend bij een nieuwe test negatief. Portugal is overigens de titelverdediger in de Nations League.

Komende zaterdag moet Juventus op bezoek bij Crotone in de Serie A en volgende week dinsdag staat het eerste Champions League-duel van de Italiaanse kampioen op het programma. Juve moet op verplaatsing naar Dynamo Kyiv. Of Ronaldo die duels haalt, is hoogst onzeker.