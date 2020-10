D’Hose start met valse noot als voorzitter Senaat: “Postjespakkerij van ergste graad”

Gent -

Stephanie D’Hose (Open VLD) is dinsdag aangesteld als voorzitter van de Belgische Senaat. De aanstelling van de 39-jarige Gentse verliep niet zonder slag of stoot. N-VA en Vlaams Belang maakten zich boos omdat het reglement van de Senaat aangepast moest worden voor D’Hose. “Het gaat niet om u persoonlijk, mevrouw D’Hose. Maar dit is postjespakkerij van de ergste graad.”