Stephanie D’Hose legt na stoelendans eed af als nieuwe Senaatsvoorzitster

Stephanie D’Hose is dinsdagnamiddag verkozen tot voorzitter van de Senaat. Daarvoor was evenwel een procedurekunstgreep nodig, aangezien de partij van D’Hose, Open Vld, geen deel uitmaakt van het vast bureau van de assemblee, en dus volgens het huidige reglement de voorzitter niet kan leveren. Het resultaat was dat de zitting niet minder dan drie voorzitters kreeg. De reglementswijziging werd met 33 stemmen tegen 13 (N-VA en Vlaams Belang) goedgekeurd.