Veel kritiek op “liegende” Trump na eerste bijeenkomst sinds coronabesmetting: “Hij neemt het virus nog altijd niet serieus”

Zijn eerste campagnebijeenkomst sinds hij besmet raakte met het coronavirus heeft volgens Amerikaanse media duidelijk gemaakt hoe president Donald Trump de rest van zijn campagne gaat aanpakken: stoere taal spreken en zo vaak hij kan een loopje nemen met de waarheid. “Hij neemt het virus nog altijd niet serieus”, schrijven commentatoren.

Hij wilde iedereen kussen, zo sterk voelde Donald Trump zich in Sanford, waar zijn eerste campagnebijeenkomst plaatsvond sinds het getroffen werd door Covid-19. “Ik voel me zo krachtig, ze zeggen dat ik immuun ben. Ik zou zo in de menigte kunnen wandelen en iedereen kunnen kussen, alle mannen en prachtige vrouwen. Ik geef ze allemaal een dikke kus.”+

18 keer gelogen

Zijn aanhangers waren laaiend enthousiast en hingen een uur lang aan de lippen van de president. Toch krijgt hij veel kritiek voor zijn optreden. Zo wezen tal van commentatoren erop dat iemand die ziek is geweest na een besmetting met het coronavirus beter zou moeten weten en geen mensenmassa’s op de been zou moeten brengen. Zeker als die geen afstand houden en niet allemaal een mondmasker dragen. Amerikaanse media en experts vrezen dat die bijeenkomsten superverspreidingsevenementen zullen blijken.

Ook op de inhoud van de speech van Trump kwam kritiek. De president trok zijn campagne immers weer op gang zoals hij ze altijd al gevoerd heeft: met veel onwaarheden. The New York Times rekende uit dat hij achttien keer een loopje nam met de waarheid. “Heb je gezien wat gebeurd is met de WHO (de Wereldgezondheidsorganisatie, nvdr.)? Een tijdje geleden hebben ze toegegeven dat Donald Trump gelijk had, dat de lockdown enorme schade toebrengt aan door Democraten geleide staten”, zei Trump bijvoorbeeld. Maar dat heeft de WHO nooit gezegd. Dokter David Nabarro van de organisatie heeft vorige week wel gezegd dat overheden een gezond evenwicht moeten zoeken tussen een lockdown en vrijheden om de pandemie onder controle te krijgen.

Donald Trump, die het zelf niet nodig vond om een mondmasker te dragen, werpt zijn supporters een paar exemplaren toe. Foto: AFP

Trump stak ook meermaals de draak met zijn rivaal Joe Biden en zei zonder enig bewijsmateriaal dat Biden “een vaccin zal uitstellen en de pandemie zal verlengen”. Ook de bewering dat de economie zich in geen enkel ander land zo goed heeft hersteld als in de VS na de coronacrisis, is verkeerd. Onder meer de Chinese economie scoort namelijk beter. En Trump zei ook nog dat Joe Biden de belastingen vier keer zo hoog wil maken, wat op niets gebaseerd is. Over zijn voorganger Barack Obama zei de president dat die de hele planeet “weggegeven heeft aan (de Cubaanse president Raúl, nvdr.) Castro” en dat Trump dat meteen teruggedraaid heeft. “Daarom heeft de VS een ereteken gekregen van Cubaanse veteranen”, zei Trump. Ook niet waar: de veteranen hadden de prijs al toegekend voor Trump weer reis- en commerciële beperkingen invoerde tussen Cuba en de VS.

Grootste hits

“In zijn eerste bijeenkomst sinds zijn besmetting heeft Trump een oneerlijke situatieschets gegeven van de coronacrisis”, bericht CNN. “Hij gedroeg zich alsof de pandemie die 215.000 Amerikanen gedood heeft al een verre herinnering was, zelfs nu veel experts waarschuwen dat het virus weer aan kracht wint.”

“Trump droeg geen masker, ook al zeggen zijn eigen experts dat het de beste beveiliging is tegen het virus”, schreef The Washington Post. “Trump lijkt helemaal niet bezorgd over de mogelijkheid dat het virus zich zal verspreiden onder de mensen in het publiek, van wie velen geen masker droegen. Zijn claims dat hij immuun is, slaan ook nergens op.”

Nog volgens CNN putte Trump gretig uit zijn “demagogische lijstje met al zijn favoriete politieke aanvallen, gaande van law-and-order tot valse beweringen over onregelmatigheden tijdens he stemmen”. Dat was ook persagentschap Bloomberg opgevallen: dat vond dat de toespraak van Trump deed denken aan een grote muziekgroep die een reünieconcert geeft en de grootste hits bovenhaalt. “Hij sloeg de noten aan die hij al jarenlang aanslaat.”