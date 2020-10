AfricaMuseum verwerpt ingebrekestelling gewezen paracommando’s

Het AfricaMuseum kan niet ingaan op het verzoek van zeven verenigingen van voormalige paracommando’s en oud-kolonialen om een tekst bij een standbeeld in het museum aan te passen. De verenigingen hadden het museum in gebreke gesteld vanwege de tekst die als “bijzonder misleidend en kwetsend” wordt omschreven. Het museum zegt zich te baseren op de huidige historische kennis en open te staan voor verdere dialoog en discussie.

Voorwerp van discussie is een beeld dat met een doek werd bedekt dat een Belgische paracommando voorstelt. Daarbij staat de tekst “Een Belgisch paracommando in Stanleystad in 1964 op het moment van de onderdrukking van de Simba-rebellen. De formele onafhankelijkheid van Congo in 1960 betekent niet onmiddellijk het einde van de buitenlandse tussenkomsten”.

De zeven verenigingen struikelen over de eerste zin van de tekst en stellen dat die “bijzonder misleidend, kwetsend en een aantasting van de eer” van de toenmalige Belgische paracommando’s is. Volgens hen was de interventie van Belgische paracommando’s in Stanleyville (het huidige Kisangani) in 1964, de zogenaamde operatie ‘Rode Draak’, een humanitaire operatie om gijzelaars te bevrijden.

Volgens het museum is het nooit de bedoeling geweest van de betrokken kunstenaars en het AfricaMuseum om de paracommando’s van operatie ‘Rode Draak’ persoonlijk te viseren. “De eer en moed van jonge mensen die hun leven riskeren om anderen te redden, heeft niets te maken met het cynisme van de autoriteiten die hun bevelen gaven”, meldt het AfricaMuseum.

Naast operatie Rode Draak vond ook de operatie Ommegang plaats, uitgevoerd door het Congolese leger “met de steun van ‘witte’ huurlingen en Belgische militairen om de Simba-rebellen te onderdrukken”, klinkt het. “Zowel Belgen als Amerikanen vreesden dat de nationalistische Simba onderhevig waren aan communistische invloeden. Toen de Simba’s in het nauw gedreven werden, namen ze zo’n 2.000 Belgen en Amerikanen in gijzeling.” Beide operaties, gecoördineerd door Belgische officieren, waren met elkaar verbonden, aldus nog het museum.

“Op basis van zijn huidige inzichten in de historische kennis van de genoemde operaties kan het museum niet ingaan op het verzoek om de tekst van het label te wijzigen”, klinkt het nog. “Het AfricaMuseum staat echter open voor verdere dialoog en discussie over deze pijnlijke episode in de periode na de onafhankelijkheid van Congo.”

De advocaat van het museum stuurde de verenigingen een antwoord op de ingebrekestelling.