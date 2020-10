EK-kwalificatie in gevaar: jonge Duivels blijven achter met een kater na penaltymisser tegen Moldavië

Een ruime zege (5-0) afgelopen vrijdag tegen Wales en de terugkeer van Sebastiaan Bornouw, Alexis Saelemaekers en Zinho Vanheusden in de basis na hun avontuur bij Roberto Martinez. Het inspirieerde de jonge Duivels niet tot een nieuwe grote prestatie. Ze lieten zich ringeloren tegen een muur van Moldaviërs en verspelen zo misschien wel hun leidersplaats in de groep. Openda miste in het slot nog een penalty. Vrijdag waanden ze zich nog zo goed als zeker van een plaats op het EK, na dit 1-0-verlies kreeg die hoop toch een flinke knauw.

Het plan van bondscoach Jacky Mathijssen liep niet zoals verwacht tegen Moldavië. Vooraf was afgesproken dat Vanheusden en Saelemaekers slechts een helft zouden spelen. Na rust kwamen Wout Faes en Jelle Bataille hun plaats innemen. Maar dat ook aanvaller Colassin al in minuut 46 plaats ruimde voor Openda, was niet gepland en zegt veel over het probleem waarmee de Duivels kampten. Wat vrijdag tegen Wales zo vlot lukte, namelijk scoren, wilde maar niet lukken in Moldavië.

Ook het nieuwe bloed bracht geen soelaas. België ging rusten met een 1-0-achterstand, nadat Moldavië in minuut 38 een doelpunt tegen de netten had geprikt na een corner, en zou dat niet meer goedmaken. De jonge Duivels hadden dan wel 70% balbezit in de eerste helft, veel kansen vloeiden daar tegen het verdedigende Moldavië niet uit voort. Net voor rust kreeg Vanheusden wel een vrije kans na een vrije trap van De Ketelaere. Het was de kans op de 1-1, maar zijn kopbal van was net niet goed genoeg.

In de tweede helft kregen we meer van hetzelfde. De Belgen kregen stilaan wel wat meer kansen, maar de doelman van Moldavië stond telkens pal. Net voor het uur haalde Mathijssen dan ook maar goalgetter Mike Trésor Ndayishimiye naar de kant voor Boussaid. Onder andere Bataille kreeg nog een goede kans op de gelijkmaker, maar het mocht niet baten. Zelfs een penalty in de 86ste minuut volstond niet voor de gelijkmaker. Sambi Lokonga lokte de fout uit, maar Openda verzuimde om de strafschop binnen te trappen. De Moldaviërs smeerden België zo een tweede nederlaag in de EK-kwalificatie aan.

Grote concurrent voor groepswinst Duitsland speelt om 18u15 tegen Bosnië en Herzegovina. Voor het verlies tegen Moldavië stond België één punt voor op de Duitsers. Enkel de groepswinnaars en de vijf beste tweedes plaatsen zich voor het EK 2021. Er staat nog een speeldag op het programma. Op 17 november wacht enkel nog het duel tegen Bosnië en Herzegovina.

Opstelling Moldavië:

Fortuna, Mamaliga (63’ Bulmaga), Revenco, Ciopa, Stina, Osipov, Straistari, Iosipoi, Clescenco, Gaiu, Voropai

Opstelling België:

Bodart, Bornauw, Sambi Lokonga, Vanheusden, Saelemaekers, Amuzu, Ndayishimiye, Delcroix, De Ketelaere, Mangala, Colassin

Doelpunten: 38’ Fortuna